Deel dit artikel:











Brand naast Wellantcollege in Ottoland Foto: Alexander Schippers (ANP)

Naast het Wellantcollege De Bossekamp in Ottoland woedde maandagochtend een grote brand. Hooi in een schuurtje naast het schoolgebouw was in brand gevlogen na bij het wegbranden van onkruid. Het vuur is inmiddels gedoofd.

Het vuur was overgeslagen naar het schoolgebouw. Hoe groot de schade is, wordt nog bekeken. Er zijn geen leerlingen in het gebouw door de meivakantie. De Bossekamp in Ottoland is een kleine vmboschool met bijna vijfhonderd leerlingen. Het is een school voor 'Groen Onderwijs', zoals de school zelf zegt. Veel lessen gaan over dieren, planten en voeding. Het schuurtje hoort bij de school. Het was een voerplek voor de dieren die bij de school gehouden worden. Die dieren zijn ook allemaal in veiligheid gebracht.