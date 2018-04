Feyenoord mag hopen op groepsfase Europa League

Door de bekerwinst heeft Feyenoord zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League voor volgend seizoen. Maar er is ook nog steeds een kans dat de Rotterdammers toch direct in de groepsfase mogen instromen.

Omdat de winnaar van de Europa League het volgende seizoen gaat instromen in de Champions League, is er nog een achterdeur voor Feyenoord die open kan gaan. Wanneer Arsenal of Olympique Marseille de Europa League wint en zich via hun nationale competitie plaatst voor de groepsfase van de Europa League, wordt dat ticket doorgeschoven naar het eerstvolgende land in de UEFA-ranking dat geen bekerwinnaar rechtstreeks in de Europa League heeft. En dat is dus Nederland.

Als Atlético Madrid of Red Bull Salzburg de Europa League wint, gaat dit scenario niet door (zij staan te hoog in de nationale competitie van Spanje en Oostenrijk). Als Marseille, dat nu vierde staat in Frankrijk, nog gaat stijgen op de ranglijst, vervalt ook het gunstige scenario bij een Europese zege van hen. Concreet moet Feyenoord dus duimen dat Arsenal in mei de Europa League omhoog gaat houden.