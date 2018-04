Deel dit artikel:











Dikke rijen fans voor huldiging in de Kuip Foto: Feyenoord Rotterdam

Voor de Kuip staan maandagochtend lange rijen supporters die hopen op een plekje in het stadion. Reserveren is niet mogelijk en dus was het advies van Feyenoord om al 'op tijd naar het stadion te komen'. De deuren van de Kuip gaan om 12:30 uur open.

De eerste fans hadden geluisterd naar de oproep van de Rotterdamse voetbalclub en stonden om 07:00 uur al bij Kuip. "We waren uitgeloot voor de wedstrijd, dus we willen dit niet missen ", zegt de 14-jarige Angelo maandagochtend op Radio Rijnmond. Fans

"Er gaan sowieso meer mensen komen dan er binnen kunnen, dus we gaan er hier buiten ook een feestje van maken", aldus de eigenaar van een mobiele patatkraam.

"Er gaan sowieso meer mensen komen dan er binnen kunnen, dus we gaan er hier buiten ook een feestje van maken", aldus de eigenaar van een mobiele patatkraam. Fans komen van heinde en verre om de huldiging mee te maken. "We zijn om 05:30 uur vertrokken vanuit Zeeuws-Vlaanderen", vertelt een van de fans. "Feyenoord is gewoon de mooiste club. Er is geen ander." De huldiging is volgens deze fans iets voor het hele gezin:

Opbouw

De huldiging begint om 14:00 uur, maar is

De huldiging begint om 14:00 uur, maar is vanaf 13:00 uur te volgen bij RTV Rijnmond . In het stadion wordt in de tussentijd het podium opgebouwd. Tram 23 is voor de huldiging niet gratis te gebruiken, waarschuwt de RET nog. Wel rijden er extra trams richting de Kuip.