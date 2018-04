Deel dit artikel:











LIVE: Kijk hier naar de huldiging van bekerwinnaar Feyenoord De Kuip stroomt vol voor de huldiging van bekerwinnaar Feyenoord Supporters wachten op de parkeerplaats rondom De Kuip

Feyenoord viert maandagmiddag de dertiende bekerzege in de clubhistorie. Dat doen de Rotterdammers in De Kuip. Uiteraard is RTV Rijnmond bij dit feest.

De huldiging is via de onderstaande livestream te zien. De festiviteiten zijn ook te volgen via TV Rijnmond en Radio Rijnmond. Liveblog: