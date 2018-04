Deel dit artikel:











Terugkijken: De huldiging van bekerwinnaar Feyenoord Feestende Feyenoord-spelers bij de huldiging vanwege de bekerwinst

Feyenoord vierde maandagmiddag de dertiende bekerzege in de clubhistorie. Dat deden de Rotterdammers in De Kuip. RTV Rijnmond was bij dat feest aanwezig.

Kijk hier de huldiging in de Kuip terug: