Dordts centrum verandert in filmdecor

Een deel van het historisch centrum van Dordrecht wordt omgetoverd tot een filmset. De Grotekerksbuurt en het Stadhuisplein dienen als decor voor een Amerikaanse speelfilm over meestervervalser Han van Meegeren.

Dinsdag en woensdag zijn de opnames in Dordrecht. In totaal zijn er elf draaidagen, want ook Leiden, Amsterdam en Ede dienen als decor. De producent doet nogal krampachtig over de film, want in Dordrecht mag niemand - op straffe van een boete - er over praten.

Bewoners van de tijdelijke filmlocatie mogen wél praten en vinden het "gewoon leuk". Het is voor hen ook niet echt nieuw, want de oude binnenstad van Dordrecht was al vaker het decor van speelfilms, zoals Pietje Bel, Kruimeltje, Zwartboek en Ciske de Rat.

Hollywood in Dordt

Na Nederlandse producenten weet ook 'Hollywood' Dordt te vinden. In 1998 werd de film Who am I, met Jacky Chan, deels opgenomen in de Vleeshouwersstraat. De nieuwe speelfilm gaat 'Een echte Vermeer' heten, al wordt in Dordt nog de werktitel 'Lying Bird' gebruikt.

De filmtitel refereert aan de grote Nederlandse schilder, van wie enkele werken door meester-vervalser Han van Meegeren werden nagemaakt. Hij verkocht ze voor vele miljoenen. In de film fungeert het Dordtse Stadhuis als de rechtbank waar hij terecht stond.