Middelharnis op de cover van New Yorks magazine

Het beroemde schilderij 'Het Laantje van Middelharnis' siert deze week de cover van magazine The New Yorker. Het gaat om een opgefriste, kleurige versie van het landschap nagemaakt door de wereldberoemde kunstenaar David Hockney.

Het origineel werd geschilderd door Meindert Hobbema in 1689 en toont een vergezicht met een bomenrij, polderlandschap en het dorp in de verte.

Tegen de nieuwssite FlakkeeNieuws zegt streekarchivaris Jan Both uit Middelharnis dat hij het bijzonder vindt dat de 80-jarige Hockney inspiratie vond in het schilderij.

"Nee, dat is geen creatieve armoede. Ik vermoed dat hij het werk altijd al heeft bewonderd." En dat is precies wat Hockney heeft gezegd in een interview met het tijdschrift. De schilder zag het origineel op zijn achttiende in The National Gallery in Londen en heeft altijd van het doek gehouden.

National Gallery

Het origineel is nog steeds in bezit van het museum in Londen. De gemeente Middelharnis verkocht het werk ooit aan een Dordtse kunsthandelaar. Er zijn nog wel kopieën van het werk, zoals een doek uit 1822 dat nog in het Oude Raadhuis van Middelharnis hangt.

De Rotterdamse dichter Rien Vroegindeweij schreef ooit een gedicht over het laantje dat eigenlijk de Steneweg heet en waar hij ook opgroeide. Ook hij vindt het bijzonder dat Hockney het laantje na schilderde.

"Het is een typische Hockney geworden, met die felle kleuren en zijn heldere schilderstijl. Ik mis op de cover van het tijdschrift alleen wel Patagonië. Het huisje, of boerderijtje dat rechts op het origineel staat, ontbreekt. In mijn tijd was dat een groot door bomen omgeven landhuis. Het symboliseerde voor mij altijd het einde van de wereld", liet hij weten aan de Flakkeese nieuwssite.