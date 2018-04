Deel dit artikel:











Duizenden euro's cash in 'leeg' appartement in Rotterdam-Centrum Foto: Politie

De politie is in Rotterdam gestuit op ruim 28 duizend euro cash en een horloge met een waarde van zo'n 15 duizend euro. De spullen werden gevonden in een appartement aan het Weena, waar volgens de registers niemand zou wonen.

Vier appartementen op de eerste verdieping van de torenflat zijn vorige week gecontroleerd op mogelijke spookbewoning . Eén van de woningen zou op papier onbewoond moeten zijn, maar dat was niet het geval. De politie trof er drie Albanezen en een Griek aan. Ook op camerabeelden bleek dat het een komen en gaan van mensen was in de woning. Na het doorzoeken van het appartement kwam de cash en het horloge boven water. Valse identiteit

De 29-jarige 'Griek' bleek later ook een Albanees te zijn. Hij had zich met een valse identiteitskaart geïdentificeerd. De man zit de komende twee maanden vast en wordt daarna uitgezet naar Albanië. De andere drie Albanezen, twee vrouwen van 24 en 31 en een 39-jarige man, moeten zich verantwoorden op het politiebureau. Spookbewoners

Politie en justitie doen vaker onderzoek naar spookbewoning. In Rotterdam verblijven vermoedelijk honderden criminelen via verhuurbemiddelingsbedrijven anoniem in appartementen die ze vaak ook gebruiken voor de opslag van drugs, wapens en grote hoeveelheden geld.