'Ik ben ziek. Feyenoordziek. Vraag maar aan mijn moeder!'

"Hij ziet ook wel wat bleekjes", vindt de moeder van de 17-jarige Desley. Zijn moeder heeft hem maandagmorgen ziekgemeld op school. Angelo van 14 is ook ziek gemeld. "Ik ben ziek. Feyenoordziek. Daarom kan ik niet naar school."

Het idee dat ze de huldiging moesten missen, konden de jongens niet aan. Ze waren al uitgeloot voor de wedstrijd zelf. Dit missen was geen optie en dus stonden ze al om 07:00 uur bij de Kuip.

Meldingen bij Leerplicht

De gemeente Rotterdam snapt dat sommige leerlingen graag bij de huldiging willen zijn. Toch benadrukt de afdeling Leerplicht dat leerlingen nooit zomaar van school mogen wegblijven.

"We vertrouwen erop dat het bevoegd gezag van de school beslissingen neemt die passen binnen de wettelijke kaders." Scholen mogen een dag vrij geven in bijzondere situaties. Het kampioenschap van 2017 was zo'n reden. Het winnen van de KNVB-beker niet.

"In hoeverre de school een huldiging een gewichtige omstandigheid vindt, is aan de directeur van de school om te bepalen." Aangezien scholen geen verlof gegeven hebben, moeten de minderjarige leerlingen aangeven worden bij de Leerplicht.

Bijna 18

"Nou, geef het maar door hoor. Hij is bijna 18 jaar. Dat komt wel goed", zegt de moeder van Desley. "Hij heeft gewoon last van een hele spontane, zware griep."

"Ik voel mezelf inderdaad dood- en doodziek", vertelt Desley. Het was dan ook een gedenkwaardige avond voor hem. Hij keek de wedstrijd in Crooswijk en is toen naar het centrum gegaan voor een duik in de Hofpleinfontein.

De huldiging is een familieaangelegenheid voor Desley en zijn familie. "Oma, nichten, neefjes", vertelt Desleys moeder. "Dit willen we niet missen."