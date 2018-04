De Jong over bekerwinst Feyenoord: 'Rust betaalt zich uit'

"We hebben rust gepredikt. Ik denk dat het een goede keuze is geweest", zegt Jan de Jong, Algemeen Directeur van Feyenoord tegen RTV Rijnmond na de bekerwinst van afgelopen zondag tegen AZ (0-3). "We hadden een groot geloof in deze spelersgroep en deze trainer. Dat heeft zich nu uitbetaald."

De Jong vindt dat deze bekerzege het moeizame eredivisieseizoen van Feyenoord 'de nodige glans geeft'. Hij is van mening dat de Rotterdamse club een mooie selectie heeft, al beseft de Algemeen Directeur dat de groep in de voetballerij er snel anders kan uitzien: "Het is nu veel te vroeg om naar volgend seizoen te kijken. We gaan er in alle rust naar kijken. De rust is nu wel wat groter, nu de KNVB Beker gewonnen is."

Wat Robin van Persie betreft, is er ook werk aan de winkel voor Feyenoord. De Jong hoopt dat de topscorer aller tijden van Oranje bij de bekerwinnaar blijft spelen. "Ik hoef hem niet te overtuigen, maar hij moet zichzelf overtuigen dat zijn lichaam het kan doen."

Wat De Jong nog meer te vertellen had over de gewonnen bekerfinale en het komende seizoen van Feyenoord, zie en hoor je in de bovenstaande interviews.