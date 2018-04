Opluchting bij Orlando's familie na aanhouding

De oom van de overleden Orlando Boldewijn is blij dat de politie een verdachte heeft opgepakt. Dat zegt hij maandag tegen Omroep West. "Hij heeft het gedaan in mijn ogen. Al moet hij nog wel veroordeeld worden."

De politie pakte zondag een Hagenees op. Hij is mogelijk betrokken bij de dood van de 17-jarige Rotterdammer.

De 27-jarige man heeft de politie eerder geholpen bij de reconstructie. Met zijn bootje vaarde de politie mee naar de plek waar het lichaam van Orlando werd gevonden. Tijdens die reconstructie was hij officieel geen verdachte, zeggen de buurtbewoners tegen Omroep West .

Opgelucht

De moeder van Orlando is ook opgelucht, laat Orlando's oom weten. Volgens de nabestaanden is de verdachte de eigenaar van de vissersboot.

Het vaartuig werd de dag na de vondst van het lichaam van Orlando, uitvoerig onderzocht op sporen. De politie wil dat niet bevestigen aan RTV Rijnmond.