Van Geel over Van Bronckhorst: 'Doet het voortreffelijk bij Feyenoord' Martin van Geel

Martin van Geel is 'gepast trots' op de vierde prijs van Feyenoord in drie seizoenen tijd. Hij stelde drie jaar geleden Giovanni van Bronckhorst aan als hoofdtrainer van de Rotterdammers en dat deed hij in eerste instantie tegen zijn principes. "Het gevoel zei dat dit wel goed kon gaan. Dat is absoluut uitgekomen", zegt Van Geel tegen RTV Rijnmond.

De technisch directeur van de Rotterdammers is wel kritisch op het huidige eredivisieseizoen van Feyenoord. Hij noemt blessures en het aantal wedstrijden in de Champions League als redenen waarom Feyenoord dit jaar in de eredivisie niet goed voor de dag kwam. Of het seizoen geslaagd is met de bekerwinst? "Dat zit er tussenin", aldus Van Geel. Tevreden over 'Gio', hopen op Van Persie

Wat de technisch directeur betreft mag Van Bronckhorst nog een aantal jaren door bij Feyenoord. "Hij doet het voortreffelijk met vier prijzen in drie jaar." Van Geel meldt dat het management van de Rotterdammers 'stabiel' is. Van Geel hoopt ook dat Robin van Persie nog een jaar vastplakt aan zijn verblijf bij Feyenoord: "Medespelers zijn onder de indruk van hem en kunnen veel van hem leren. In die rol voelt Van Persie zich daarin thuis."