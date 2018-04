Politie pakt drie mannen op bij huldiging Feyenoord

Drie mannen die aanwezig waren bij de huldiging van Feyenoord, hebben maandagmiddag niet het hele feestje mee kunnen krijgen. Ze zijn aangehouden, omdat ze vuurwerk hadden meegenomen naar het stadion.

Feyenoord won zondag van AZ in de finale van de KNVB-beker. De dertiende bekerzege in de clubhistorie wordt maandag groots gevierd in de Kuip.

De mannen krijgen een boete van 250 euro. De hoogte van de boete is afhankelijk van diverse omstandigheden. Zo spelen de zwaarte van het vuurwerk, het soort vuurwerk en het tijdstip van afsteken mee.