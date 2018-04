Deel dit artikel:











Van Bronckhorst eerlijk over seizoen Feyenoord: 'Volgend jaar revancheren in titelstrijd' Aanvoerder Karim El Ahmadi en trainer Giovanni van Bronckhorst met de beker

Giovanni van Bronckhorst schreef zondag de vierde prijs in zijn driejarige dienstverband als hoofdtrainer van Feyenoord op zijn naam. Tijdens de huldiging van de bekerwinst was hij eerlijk in zijn speech: "Ik ben blij met de twee prijzen in dit seizoen, maar we zijn er niet in geslaagd om kampioen te worden. Dat moet ieder jaar de drijfveer zijn."

De trainer van Feyenoord wil zich volgend jaar revancheren in de strijd om de landstitel. "Je moet het laten zien. Dat deden we dit jaar wel in de beker, maar niet in de competitie", aldus Van Bronckhorst, die het naar zijn zin heeft bij de bekerwinnaar. "Ik voel me door iedereen gewaardeerd binnen de club. Hier kan ik fijn werken met de spelers en staf, dus hier is alles om door te gaan. Maar je weet nooit hoe het loopt in de voetballerij. Ik heb wel geleerd dat je moet genieten met alle dingen die op je pad komen", zegt Van Bronckhorst over zijn toekomst bij Feyenoord.