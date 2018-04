Deel dit artikel:











In Schiedam en Brielle zijn ze eruit De coalitie in Brielle met IBGB, VVD en PvdA

Na een maand onderhandelen hebben de VVD, D66, GroenLinks/Progressief Schiedam, het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) en CDA in Schiedam een akkoord bereikt. Zij gaan in de coalitie, meldt burgemeester Lamers maandag. Ook in Brielle is de nieuwe coalitie rond.

Aanstaande donderdag doet de Schiedamse informateur Rijpstra tijdens een openbare bijeenkomst verslag van het proces. Tijdens die bijeenkomst is het mogelijk om vragen te stellen en een reactie te geven. Een maand later vindt de formele behandeling plaats. Dat worden ook de nieuwe wethouders benoemd en beëdigd. Na de gemeenteraadsverkiezingen vorige maand werd de VVD de grootste in Schiedam. De partij ging van vier naar zes zetels. GroenLinks ging van twee naar drie zetels. Het Algemeen Ouderenverbond behield haar vier zetels, Progressief Schiedam haar twee zetels en het CDA verloor er een en ging van drie naar twee zetels. Briels college

Ook in Brielle is een nieuw college zo goed als rond. Inwonersbelang Gemeente Brielle (IBGB), VVD en PvdA hebben hun plannen en ambities voor de komende gemeenteraadsperiode opgeschreven in een concept-coalitieakkoord. Dat is opgestuurd naar burgemeester Gregor Rensen en oppositiepartijen CDA en D66. Het nieuwe college is van plan de inwoners en ondernemers sterk te betrekken bij alle plannen en belooft te zorgen voor goede communicatie, schrijven de partijen in een gezamenlijke verklaring. Het nieuwe Brielse college wordt op 17 mei gepresenteerd. De wethouders zijn in Brielle al wel bekend: dat worden Robert van der Kooi (IBGB), André Schoon (VVD) en Bert van Ravenhorst (PvdA).