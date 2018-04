Deel dit artikel:











Van Persie: 'Ik weet nog niet of ik bij Feyenoord blijf' Robin van Persie tijdens zijn speech bij de bekerhuldiging van Feyenoord

Robin van Persie wil in de komende weken besluiten of hij doorgaat als speler van Feyenoord. "Ik moet wat dingen afwegen en daar wil ik eerlijk en open over zijn, ook tegenover mezelf", verklaart de spits na de huldiging in gesprek met RTV Rijnmond.

"Ik heb het heel erg naar mijn zin. Niet alleen met de wedstrijden, maar ook met de groep en de gezelligheid", gaat hij verder. Sinds Van Persie bij Feyenoord terug is, moet hij het vaak doen met invalbeurten. Toch is hij belangrijk voor het team. Zo maakte hij zondag tijdens de met 3-0 gewonnen bekerfinale nog een prachtig én belangrijk doelpunt.