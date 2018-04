Deel dit artikel:











Aboutaleb over bekerwinst Feyenoord: 'Versterkt het Rotterdamse gevoel' Ahmed Aboutaleb bij de huldiging: 'Dit versterkt het gevoel van de Rotterdammers'

Burgemeester Aboutaleb was maandag even 'de op één na belangrijkste man van Rotterdam'. "We hebben de stad een dag ingeleverd aan Giovanni van Bronckhorst", lacht de burgervader, die ook aanwezig was bij de huldiging van bekerwinnaar Feyenoord in De Kuip.

"De stad bevindt zich al een aantal jaren in een mooie stijgende lijn", zegt Aboutaleb. "Daarin levert Feyenoord fantastische resultaten. Het versterkt het gevoel van de Rotterdammers." Vanwege een grote renovatie kon de huldiging van Feyenoord niet op de Coolsingel gebeuren. "Maar dit is ook heel mooi", aldus Aboutaleb. "Gisteren was de stad in een roes. Dat was niet normaal."