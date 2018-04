Kuzu stopt tijdelijk als fractievoorzitter Denk

Tunahan Kuzu stopt tijdelijk als fractievoorzitter van Denk in de Tweede Kamer. Hij wil zich de komende maanden richten op het ontwikkelen van de raadsfracties. De partijleider van Denk werd vorige maand met voorkeursstemmen gekozen in de Rotterdamse gemeenteraad.

Naast Rotterdam kwam de partij in dertien andere plaatsen voor het eerst in de gemeenteraad, waaronder in Schiedam. Zowel in Rotterdam als in Schiedam haalde de partij vier zetels.

Kuzu besloot zijn voorkeurszetel in Rotterdam 'voor een poosje' in te nemen in Rotterdam om fractievoorzitter Stephan van Baarle bij te staan bij de formatie van een nieuw college. Later gaf hij aan tot het zomerreces actief te blijven in de gemeenteraad. Afgelopen donderdag was Kuzu aanwezig bij de raadsvergadering.

Het raadslid was al eerder lid van de Rotterdamse gemeenteraad tussen 2008 en 2012, toen voor de PvdA. In de Tweede Kamer wordt hij als fractievoorzitter opgevolgd door Farid Azarkan. Kuzu blijft wel politiek leider.