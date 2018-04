Deel dit artikel:











Diks kritisch op zijn seizoen en het jaar van Feyenoord Kevin Diks (Bron: ANP)

Kevin Diks bekroonde zijn eerste jaar bij Feyenoord met twee prijzen: de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. "Maar het seizoen is niet geslaagd", zegt de gehuurde rechtsback van RTV Rijnmond. "In de competitie hadden we meer moeten doen. Ik had het aan het begin van de competitie ook lastig."

Diks moest meteen staan bij Feyenoord. Dat lukte niet, zegt hij. De rechtsback is daarom kritisch op zichzelf: "Dat merkte ik in mijn wedstrijden. Het kwam er niet uit." De laatste weken groeide Diks wel in zijn rol als verdediger van de Rotterdammers. Waar zijn toekomst ligt? "Dat weet ik niet, dat moet je aan Martin van Geel (technisch directeur, red.) en trainer Giovanni van Bronckhorst vragen", is de reactie van Diks. "Ik heb nog een contract voor drie jaar bij Fiorentina. Ik wil zoveel mogelijk spelen." Wat Diks nog meer te vertellen had, hoor je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.