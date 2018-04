NS doet aangifte tegen treinvernielende supporters

De NS heeft bij de politie aangifte gedaan van de vernieling die zondag plaatsvond in de treinen naar Rotterdam. Zondag misdroegen verschillende voetbalsupporters zich toen ze naar Rotterdam reisden voor de bekerfinale tussen Feyenoord en AZ.

De supporters zaten in verschillende treinen: van Groningen naar Rotterdam en vanuit Vlissingen naar Amsterdam. In een van de treinen werd een rookbom afgestoken en in de ander werd een wagon gesloopt.

Ook na de finale richtten vandalen vernielingen aan in treinen. Op verschillende stations was het onrustig. De politie pakte ruim twintig mensen op in de treinen en op en rondom stations.

Het vervoersbedrijf wil de schade verhalen op de mensen die het hebben aangericht. De NS heeft behalve aangifte gedaan, ook camerabeelden ter beschikking gesteld aan de politie.