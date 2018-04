Deel dit artikel:











Toornstra na bekerwinst: 'Ik zit goed bij Feyenoord' Jens Toornstra tijdens de bekerhuldiging

Jens Toornstra pakte in zijn periode bij Feyenoord al vier prijzen. Ook de bekerwinst tegen AZ (0-3) mag de middenvelder, die het naar zijn zin heeft in De Kuip, op zijn palmares schrijven: "Het went nooit, maar het komt steeds vaker voor. Dat is een heel mooi gegeven."

Volgens Toornstra is het seizoen van de Rotterdammers 'enigszins geslaagd'. "Je sluit af met een prijs. Dat is goed. Maar het is vaker al gezegd dat we van de competitie meer hadden verwacht", constateert hij. Tijdens de finale maakte Toornstra een uitdoelpunt, omdat Feyenoord tegen AZ op papier de bezoekende ploeg was. "Het gaat hard zo", lacht de middenvelder, die de reputatie heeft dat hij alleen in thuisduels scoort. Toornstra is niet van plan uit De Kuip te vertrekken: "Ik wil met Feyenoord voor de titel gaan. Hier zit ik goed." Wat Toornstra nog meer te melden had tijdens de huldiging, hoor je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.