Gezocht: duizenden handen in de zorg

De zorg in Nederland kampt met een enorm personeelstekort. Dat komt deels door beleid in Den Haag maar misschien ook door het imago van de verpleegkundige. Die doet goed werk, natuurlijk, maar het is zwaar werk en bovendien niet goed betaald. Toch?

Vanavond te gast in Rijnmond Nu: Monique van Dijk, hoogleraar Verplegingswetenschap aan het Erasmus MC en Jacqueline Stuurstraat, directeur van 'de RotterdamseZorg'. We praten over het tekort in de zorg en hoe we dit kunnen aanpakken. Want hoe groot is dit probleem eigenlijk? De afgelopen jaren is er een hoop veranderd, maar wat gaat er nog meer veranderen? Robots in de zorg, is dat bijvoorbeeld een oplossing?

