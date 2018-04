Feyenoorders uit het hele land richting de Kuip

Rotterdam Centraal liep vanmorgen vol met Feyenoorders uit alle hoeken van het land. Sommige supporters waren al vanmorgen vroeg vertrokken om hun helden te zien tijdens de huldiging in de Kuip.

Een supporter uit Veenendaal heeft zin in de huldiging. Van achter haar zonnebril vertelt ze dat ze vanmorgen vroeg de trein heeft gepakt. "Feyenoord zit in je hart", zegt ze met een glimlach. Ze is altijd al Feyenoorder geweest maar de enige plek waar ze graag komt in Rotterdam is de Kuip.

Een gezin uit Ermelo is uitgedost in Feyenoordshirtjes. De vader is 12 jaar geleden vanuit Rotterdam naar Gelderland verhuist maar zit nog elke thuiswedstrijd in de Kuip. "Feyenoord is met de paplepel ingegoten. In Ermelo zijn er een hoop voor die andere club. Maar een stuk of vijftig die specifiek naar Rotterdam afreizen."

Twee jongens in korte broek komen uit Duiven, in de buurt van Arnhem. "In onze omgeving zijn er meer mensen voor Vitesse. We zijn de enige Feyenoorders in ons voetbalteam."

Zijn vriend vult aan: "Rotterdam is een mooie stad. Ik voel me hier op mijn plek en loop niet als een vreemde door de stad." Duiken in de Hofpleinfontein zit er niet in. "Het is te koud en we zijn onze zwembroek vergeten."