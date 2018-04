Van Beek na blessurejaar bij Feyenoord: 'Revanche gepakt met beker'

Tijdens het kampioensjaar van Feyenoord kwam Sven van Beek niet in actie voor de Rotterdammers vanwege een zware blessure, maar de centrale verdediger mocht dit seizoen als basisspeler de 'gouden dennenappel' in de lucht steken. "Ik heb met de beker revanche gepakt", zegt hij tegen RTV Rijnmond.

De bekerwinst geeft Van Beek voldoening, al had hij met Feyenoord in de eredivisie graag beter gepresteerd. "Ik snap dat veel mensen met de competitie in hun hoofd zitten. We hadden als team meer punten willen halen en hoger op de ranglijst willen staan."

Verder ging Van Beek in op de speech van Steven Berghuis, die de centrale verdediger van Feyenoord naar voren riep. Ook besprak hij de rol van Robin van Persie in de selectie. Dat zie je allemaal in het bovenstaande interview met Ruud van Os.