Rotterdamse kappers in de prijzen bij Coiffure Awards

De Rotterdamse Bianca van Zwieten heeft zondagavond de Coiffure Award voor Hairdresser of the Year gewonnen. Ze nam ook twee andere prijzen mee naar huis.

De Coiffure Award is een prijs voor de beste kapper van het jaar en wordt al meer dan 25 jaar uitgereikt. Hoewel de 36-jarige Van Zwieten al meer dan achttien jaar in het vak zit en al zeven keer meedeed met de wedstrijd, wint ze nu voor het eerst.

"Ik diende ieder jaar een fotoserie met vier foto's in, maar had nog nooit gewonnen. En nu win ik meteen drie prijzen", zegt ze maandag trots tegen RTV Rijnmond.

Ze won zondag in de categorie Dames Noord-Holland en Flevoland - haar kapsalon staat in Amsterdam - en nam ook de Pers Award - voor werk dat in tijdschriften is verschenen - mee naar huis.

Omdat ze in een van genoemde categorieën won, maakte ze ook kans op de Hairdresser of the Year Award. En die won ze.

Carrière

Van Zwieten merkt dat zo'n prijs haar geen windeieren legt: "Ik geef geregeld shows tijdens seminars, maar daar zitten dan enkele tientallen mensen. Ik mag nu naar seminars in het het hele land met een publiek van zo'n duizend man."

Alle winnaars gaan als vip naar de British Hairdressing Awards in november. Van Zwieten mag zelf onder andere gaan bloggen voor een bedrijf en wordt hoofdredacteur van Coiffure Magazine.

"Dit betekent veel voor mijn carrière. Het is ongelooflijk hoe ik nu dingen mag gaan doen in een wereld waar het moeilijk is om een voet tussen de deur te krijgen", zegt ze.

Carlos Ramos

Van Zwieten is niet de eerste Rotterdammer die de Coiffure Award wint. Vorig jaar won Carlos Ramos van Carlos Kappers in Rotterdam-West.

Ook dit jaar viel hij in de prijzen. Hij werd tweede in de categorie Dames en derde in de categorie Heren.