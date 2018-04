TERUGKIJKEN: Huldiging bekerwinnaar Feyenoord

Feyenoord is maandagmiddag gehuldigd voor de dertiende gewonnen beker in de clubhistorie. Duizenden mensen zakten daarom naar De Kuip af om het feestje met de spelers en technische staf te vieren. RTV Rijnmond filmde deze huldiging.

Onder meer Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst spraken het publiek toe. Ook maakten de spelers een ereronde. Verder waren er verschillende optredens in De Kuip.

Was je verhinderd door je werk, school of andere verplichting? Geen zorgen, want hierboven kun je naar een compilatie van de huldiging van bekerwinnaar Feyenoord kijken.