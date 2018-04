In Rotterdam-Zuid is een speciaal patatje te koop: Patatje 020. Wim en zijn vrouw Hanny runnen al jarenlang een frituurkar onder de rook van de Kuip. Iedereen kent Jason's Place en haalt er graag voor of na de wedstrijden van Feyenoord een Rotterdamse 'vette bek'.

"Ik bak ze bruin in afgewerkte motorolie, daarmee ben ik bekend geworden", lacht de olijke vetboer. Sinds een half jaar staat het stel in een splinternieuwe kraam.

"Mooi hè, hebben die gasten van Feyenoord voor me gedaan", wijst hij trots op de luxe kar. Aan de buitenkant prijkt de skyline van Rotterdam in groen-wit. "Die ouwe kar is nu ergens een schafttent in de bouw in Brabant, en dit is mijn vetpaleisje, met dank aan de gasten van FR12."

In die kraam wordt de verslaggever op een wel heel bijzonder patatje getrakteerd. "Je krijgt van mij een Patatje 020, goed voor de lijn ook. Wim pakt een papieren zak achter de toonbank, vouwt 'm open en geeft 'm aan de verbaasde verslaggever.

Een lege zak? "Da's nou een Patatje 020, een zak met helemaal niets!"

Anti-reclame

Wim maakt graag een grap en een grol. Is niet te stoppen als hij het woord neemt en kent iedereen binnen en buiten Feyenoord. "Ik vertel al jaren dat ik ze bruin bak in afgewerkte motorolie", lacht hij, "en dat de patat minimaal tien jaar oud is."

De eigen anti-reclame legt het stel geen windeieren. Iedereen prikt er doorheen en smult van de verse snacks van Wim en Hanny.

"Er stond ooit zo'n test in de krant, kreeg ik een 5,5. Prima, dat had ik op school ook dus dat is niets nieuws". Omdat de patatkeurmeester van de krant zich in de maling genomen voelde door grappenmaker Wim, schreef hij bij het verslag dat de 'kakkerlak' maar eens bezoek van de F-side moest krijgen.

"Ik werd een kakkerlak genoemd in dat stukkie, nou één belletje van de harde kern naar die krant en het artikel was verdwenen van internet", schatert Wim.

Vandaag en gisteren deed hij goede zaken rond de bekerfinale. "Hoeveel ik heb verkocht, weet ik niet. Want ik kan niet tellen."