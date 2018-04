Bijzonder transport door Koninginnebrug

"Het wordt spannend vanavond, maar alles is helemaal doorgerekend. Het moet net passen", zegt Helmer Heijden van de gemeente Rotterdam. In de nacht van maandag op dinsdag moet de Koninginnebrug - die het Noordereiland verbindt met Rotterdam-Zuid - verder open dan gebruikelijk. Er moet namelijk een zeer groot ponton doorheen.

"Het ponton moet er zelfs schuin doorheen, anders past het helemaal niet", vertelt Heijden. Het gevaarte is "een beetje lomp met uitsteeksels", waardoor het schuin door de brug moet.

Op het ponton staat een transformatorstation voor een windmolenpark in Denemarken. Die komt van het bedrijf Hollandia bij Krimpen aan den IJssel en moet via de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg naar zee.

Centimeter werk

Het zal nog spannend worden vanavond, want er is niet zoveel ruimte tussen de brug en de kade. "Er is maar 95 centimeter speling, maar dan moet het ponton wel volledig schuin hangen ", zegt Heijden.

Om de brug goed open te krijgen, moet een aantal mechanische onderdelen gedemonteerd worden. Rond 00:20 uur passeert de ponton eerst De Hef en tien minuten later de Koninginnebrug. De mensen die vannacht wakker blijven om het bijzondere transport mee te maken, kunnen volgens Heijden het beste aan de zuidzijde van de brug gaan staan.