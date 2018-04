Fotofinish bij Arno Wallaard Memorial: bekijk hier de beelden

Joshua Huppertz is net iets sneller dan Cees Bol

De Arno Wallaard Memorial werd zaterdagmiddag beslist met een fotofinish. Joshua Huppertz uit Duitsland kwam een kleine banddikte eerder over de streep dan Cees Bol uit Zaandam. De Amsterdamse wielrenner Dion Beukeboom eindigde als derde in deze ronde van de Zuid-Holland Cup.

Hierboven kun je een samenvatting zien van de koers, inclusief de reactie van de Duitse winnaar Huppertz.

De koers van ruim 180 km is vernoemd naar de in 2006 overleden Wallaard. Hij won deze koers in 1999, die toentertijd nog de Omloop van de Alblasserwaard heette.