Provincie dreigt Chemours met dwangsom

Chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht krijgt twee maanden de tijd om te stoppen met het lozen van de mogelijk kankerverwekkende stof PFOA. De provincie Zuid-Holland rekent na die twee maanden een dwangsom van 250 duizend euro per overtreding.

Het bedrijf heeft al enkele jaren geen vergunning meer voor het lozen van PFOA, maar de provincie geeft aan dat Chemours onlangs de stof toch heeft geloosd. Het zou gaan om een indirecte lozing van afvalwater waar PFOA in zit, naar de rioolwaterzuivering.

Volgens de provincie heeft het chemiebedrijf sinds 2013 meerder keren benadrukt dat het geen PFOA meer gebruikt en dat het de stof ook niet meer loost.

De provincie controleert de komende tijd zeker één keer per week het afvalwater van de indirecte lozing van Chemours.

PFOA en GenX

PFOA werd tussen 1970 en 2012 gebruikt door Dupont, dat later deels werd opgesplitst in Chemours. Sinds enkele jaren is PFOA vervangen door GenX, maar ook daarover is al langere tijd ophef.