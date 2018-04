Voor musicals moet je in Rotterdam zijn

Het landelijke musicalseizoen is maandagavond officieel geopend bij het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. In het theater aan de voet van de Erasmusbrug staan dit seizoen het meeste aantal musicals ingepland van Nederland.

Een aantal bekende acteurs uit de musicals die in het Nieuwe Luxor te zien zullen zijn, waren bij de officiële presentatie aanwezig.

Volgens Frits Sissing, presentator van onder andere Op zoek naar Evita en Op zoek naar Jozef, is het zo mooi dat er weer zo veel musicals te zien zijn in Nederland: "En al helemaal hier in Rotterdam."

Sissing mocht de acteurs ontvangen bij het Nieuwe Luxor Theater.

De directeur van het Nieuwe Luxor, Marc van Kaam, is trots op de programmering van dit seizoen. "In crisis kon dit gewoon niet. Maar nu is er zo veel keuze en kunnen we ook zelf dingen maken, echt geweldig!", vertelt hij.

Cats

In totaal staan er dit theaterseizoen veertien musicals op de planken: een record. "De kaartjes van Cats vliegen bijvoorbeeld nu al over de toonbank, terwijl de voorstelling pas in januari 2019 is", vertelt Kaam.

Sinds de première in 1981 speelde Cats onafgebroken gedurende een recordperiode van 21 jaar zo'n negenduizend voorstellingen in Londen. De originele cast uit Londen komt nu optreden in Rotterdam.