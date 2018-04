Aboutaleb: 'Locatie aan de Maas en Ahoy opties voor huldigingen Feyenoord'

Als het aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam ligt, dan worden de volgende huldigingen van Feyenoord 'aan de waterkant tussen de Erasmusbrug en Willemsbrug' of Ahoy gehouden. Dat zegt hij in gesprek met RTV Rijnmond.

"Het gaat niet alleen maar over een mooie ruimte. Je moet een huldiging ook veilig kunnen doen voor tienduizenden mensen", stelt Aboutaleb, die alle opties kritisch tegen het licht houdt.

"Als de brug eruit moet, dan is er geen tunnel. Vanuit logistiek oogpunt is het ingewikkeld om dit goed te organiseren." Vanwege een grote renovatie aan de Coolsingel moest maandag de bekerwinst in De Kuip worden gevierd.