'Geheime lijsten financiering moskeeën onthuld' De Essalam Moskee

Zeker dertig islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren financiering aangevraagd in Golfstaten. Daaronder zitten acht Rotterdamse instellingen en één Dordtse organisatie. Dat blijkt uit informatie die in handen is gekomen van NRC en Nieuwsuur.

Een aantal moskeeën heeft ook daadwerkelijk geld ontvangen. Het gaat om miljoenen euro's uit Koeweit en Saudi-Arabië. Volgens NRC en Nieuwsuur heeft de overheid deze informatie jarenlang geheim weten te houden. In Rotterdam gaat het om de Essalam Moskee, de Stichting Islamitisch Manaret Centrum, de Al Nour Foundation, de Stichting Tunesische college voor Samenwerking en Ontwikkeling, de Stichting Rahma Relief, Europe Trust Nederland, Moskee Nasuha en de Islamitische Universiteit. In Dordrecht gaat het om de El Fath Moskee. Financiering vanuit conservatieve Golfstaten is omstreden, omdat er zorgen zijn dat ongewenste invloed uitgeoefend wordt in Nederlandse gebedshuizen, met name van de fundamentalistische variant van de islam, het salafisme. De Tweede Kamer vraagt al jaren om transparantie over de geldstromen.