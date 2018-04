64 nieuwe omloopwielen voor Botlekbrug

Hij wordt de brug der zuchten genoemd. In drie jaar tijd is de Nieuwe Botlekbrug geteisterd door 117 storingen. Om de brug over de Oude Maas robuuster te maken, is begonnen met het vervangen van alle 'omloopwielen'.

Kogellagers te klein

Een beetje wedstrijdspanning lijkt er wel te zijn bij aannemer Peter-Bert van Herwijnen van A-Lanes. Het is even na twaalf uur en het dak van een van de oostelijke pilaren is geopend. De operatie is begonnen.

64 omloopwielen worden de komende maanden vervangen. De wielen bevinden zich in rijen van acht in het topje van iedere pilaar en hebben een diameter van bijna vier meter. Het probleem: de kogellagers zijn te klein.

Stap in goede richting

Met nieuwe wielen en dito lagers verwacht Rijkswaterstaat op dit front klaar te zijn voor de toekomst. Het aantal storingen in de brug is afgenomen, maar goed genoeg is het nog niet, erkent Rijk Noordzij van Rijkswaterstaat. "We blijven werken aan een betere brug." Hij ziet deze vervanging als een serieuze stap in de goede richting.

Ook de aannemer kijkt met dubbele gevoelens. Van Herwijnen: "In technisch opzicht is dit interessant en nooit eerder vertoond. In een kleine ruimte en op grote hoogte. Maar liever hadden we gehad dat het niet nodig was."

Als het eerste rad veilig is geland, lijkt er toch ook een beetje trots door te breken. De planning vooraf lijkt te gaan werken. Inmiddels is het dakje van de tweede pilaar ook verwijderd en liggen ook die acht raderen bloot.

Verbetering mogelijk

Noordzij erkent dat de nieuwe Botlekbrug nog niet brengt wat werd verwacht. En ook deze operatie zal de brug niet voorgoed storingsvrij maken, weten de techneuten.

Zolang er verbetering mogelijk is willen zowel Rijkswaterstaat als de aannemer blijven proberen het aantal storingen terug te dringen.

De Nieuwe Botlekbrug zal de komende maanden met enige regelmaat dicht gaan voor onderhoud. Met name in juli en augustus zullen verkeer over weg en water een andere route moeten kiezen. Een overzicht van de geplande sluitingen is

hier

te lezen.