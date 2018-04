Deel dit artikel:











Rotterdamse woning onbewoonbaar na brand in meterkast Foto: MediaTV

Een hoekwoning aan de Crooswijksesingel in Rotterdam-Crooswijk is door de brandweer maandagavond onbewoonbaar verklaard. Dat gebeurde nadat er brand was uitgebroken in de meterkast.

De brand kroop via de meterkast omhoog en zat tussen de plafonds van de woning. Hier werd een tijd lang koolstofmonoxide gemeten. Om de koolstofmonoxide en de brand weg te krijgen, moest de vloer gesloopt worden. De brand is inmiddels onder controle. Een persoon is nagekeken in de ambulance. De woning is onbewoonbaar verklaard. Het is niet bekend of de winkel die zich onder het pand bevindt, dinsdagochtend weer open kan.