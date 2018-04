Deel dit artikel:











Peperdure auto in de plomp in Schiedam Foto: Media TV

Een peperdure elektrische auto is maandagavond in Schiedam in het water beland. De witte Tesla rolde het water van de Korte Haven in.

Volgens getuigen zette de automobilist zijn auto bij het wegrijden niet in zijn vooruit, maar per ongeluk in zijn achteruit. Daardoor belandde de wagen in het water. De bestuurder raakte niet gewond. Een takelwagen haalt de Tesla uit de plomp.