Bouchra Van Persie: 'Niet over Robins beslissing bij Feyenoord gehad'

Bouchra van Persie, de vrouw van Robin, heeft genoten van de bekerwinst en de huldiging van Feyenoord. "De atmosfeer was geweldig. Wel op z'n Rotterdams", reageerde zij voor de camera van RTV Rijnmond.

Zij zou zomaar een rol kunnen spelen in de beslissing van Robin van Persie of hij door gaat met voetballen bij Feyenoord: "We hebben het hier eigenlijk niet over gehad", zegt Bouchra eerlijk. "De focus lag op de wedstrijden en dit seizoen. We gaan op vakantie en dan nadenken. Dat moet vooral Robin doen, want het is zijn beslissing."

Bouchra geniet van haar man als hij op het veld staat: "Maar het moet ook kunnen. Er spelen meerdere factoren mee."