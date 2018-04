Rotterdamse economie streeft Den Haag en Utrecht voorbij

De Rotterdamse economie is het afgelopen jaar Utrecht en Den Haag, steden die een jaar eerder nog beter presteerden, voorbij gestreefd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de economische groei in Nederland jaarlijks meet.

Niet langer presteert Rotterdam het minst van de vier grote steden. In 2016 was dat wel het geval, maar in 2017 scoort de regio Rijnmond beter dan Utrecht en Den Haag en moet het alleen Amsterdam nog voor laten in de groeicijfers.

Zowel Rotterdam als Amsterdam profiteerde van harde groei in de groot- en detailhandel.

In 2017 blijkt de groei in Rotterdam namelijk met 3,3 procent te zijn toegenomen. In Utrecht had de groei het afgelopen jaar last van krimpende de financiële instellingen. De economie groeide daar met 3,2 procent. Matige groei van de overheid leidde in Den Haag tot de laagste economische groei van de vier grote steden: 2,6 procent.

Van de vier grote steden groeide de Amsterdamse economie het afgelopen jaar het snelst: in de hoofdstad werd een plus van 3,9 procent genoteerd.

Almere en de regio Eindhoven zagen het afgelopen jaar de sterkste economische groei. Met een groei van 4,9 procent voor beide regio's werden de vier grote steden afgetroefd.

Groningen was de enige regio met krimp. De afname kwam door de afname van de aardgaswinning. Ook de naburige regio's Friesland en Drenthe hadden daar last van, maar die hadden nog wel groei.