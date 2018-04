Deel dit artikel:











Politiecontrole op middelbare scholen: mes en hasj in kluisjes Foto: politie.

Een Zwitsers zakmes, 'levende' boterhammen die ver over de houdbaarheidsdatum zijn en een zakje hasj. Dat is wat de Rotterdamse politie maandag aantrof in de kluisjes van scholieren op middelbare scholen in Hillegersberg, Schiebroek, Overschie en Lansingerland.

De controles op de scholen waren niet aangekondigd bij de leerlingen, maar wel samen met de scholen georganiseerd. "Bij binnenkomst van de eerste school leken wij wel een attractie, vele leerlingen waren nieuwsgierig naar de reden van ons onverwachte bezoek", schrijft de politie op Facebook. Na de vondst van de kleine hoeveelheid drugs en het mes zijn de ouders van deze leerlingen op de hoogte gesteld. "Wij hebben zowel met de betrokken leerlingen als hun ouders de noodzakelijke gesprekken gevoerd. Ons gezamenlijke doel is een veilige plek creëren voor de leerlingen." De politie noemt de actie een geslaagde middag, 'waarvan er nog vele zullen volgen'. Om welke twee scholen het precies ging, heeft de politie niet bekendgemaakt.