Kaapse Brouwers paneren oud brood voor in nieuw bier

In strijd met de voortschrijdende oudbrood-verspilling zetten Kaapse brouwer Tsjomme Zijlstra en Jordy's Bakery Rotterdam sinds kort alles op alles om een doorslaand succes te maken van hun allernieuwste paneerbiertjesontwikkeling.

Het elke godganselijke dag weggooien van al die heerlijk biologische broden was zowel bij Jordy's Bakery-vestiging als in de Katendrechtse Fenix Food Loodstapperij aan de toog de directie en niet in de laatste plaats het personeel een doorn in het oog.

Na ampel overleg kwamen de boerbakkerbrouwers overeen dat een stevig 5,5 procents bealcoholiseerd broodmalings-speciaalbiertie dé oplossing was voor dit verwerpelijk spillingsfenomeen.

Niet vies van organisch verantwoord initiatief duikt Jack F Kerklaan in de leerzame circulaire wereld die bierensbroodsprot- en spotbestrijding heet qua wat betreft heb moeder aarde nog tot in lengte van verharen lief.

Gaandeweg pikt ie ook nog een bijgelegde '010 versus 020 van korrel tot bierborrel-fittie mee in de randomisé