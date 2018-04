Megaklus geklaard: groot transport door Koninginnebrug

Het paste allemaal maar net. In de nacht van maandag op dinsdag ging de Koninginnebrug, die het Noordereiland verbindt met Rotterdam-Zuid, verder open dan gebruikelijk. Er moest namelijk een zeer groot ponton doorheen.

Op dit ponton stond een transformatorstation voor een windmolenpark in Denemarken. Die was afkomstig van het bedrijf Hollandia bij Krimpen aan den IJssel en moest via de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg naar zee.

Veel ruimte tussen de brug en de kade was er niet. Er was maar 95 centimeter speling. Om de brug goed open te krijgen, moest daarom een aantal mechanische onderdelen gedemonteerd worden. Dat lukte.

"Het was passen en meten", vertelde Helmer Heijden van de gemeente Rotterdam ne de megaklus aan verslaggever Maikel Coomans. Hij zag tot zijn grote opluchting dat de klus werd geklaard. "Het is perfect uitgemeten en hij gleed er heel soepeltjes doorheen. Hij hoorde er precies zigzaggend doorheen te gaan en dat is gebeurd."