Vrijspraak in zaak peilzenders onder auto Verver

Een 36-jarige man en zijn 67-jarige moeder uit Vlaardingen zijn dinsdag vrijgesproken in de zaak over de peilzenders onder de auto van Gerard Verver. Via de auto achterhaalden zij uiteindelijk de verblijfplaats van Wilma Verver, de oud-burgemeester van Schiedam.

Justitie eiste twee weken geleden 60 uur werkstraf of 30 dagen hechtenis tegen moeder en zoon.

De rechter vindt dat beiden wel in de fout zijn gegaan. Maar het artikel op basis waarvan justitie het tweetal wilde veroordelen is volgens hem niet van toepassing in deze zaak. Dat artikel gaat meer over afluisteren.

De keuze van justitie was al opvallend, omdat in het politiedossier meer over stalken en belagen werd gesproken. De rechter uitte tijdens de zitting al zijn twijfels over de toepasbaarheid van het wetsartikel.

Buurman

Het duo plaatste de zenders in 2016 en 2017 onder de auto van Verver, die een fysiotherapiepraktijk had in Harderwijk. Een buurman zag één van die manoeuvres, waarna de politie werd ingeschakeld en het tweetal werd gevonden.

Moeder en zoon gaven vervolgens hun daden toe. Ze hadden de zenders geplaatst, omdat hun man en vader werkte bij aannemingsbedrijf Van den Tempel. Die had van de directeur, Richard B., begrepen dat Verver onvindbaar was.

Verbouwing

De oud-burgemeester en de aannemer waren het oneens met elkaar over de verbouwing van Ververs woning aan de Burgemeester Knappertlaan in Schiedam. Dat leidde tot een jarenlang durende juridische strijd. Verver werd uiteindelijk failliet verklaard.

Door het geschil zou Van den Tempel ook door de gemeente Schiedam minder zijn ingeschakeld. Dat zou weer hebben geleid tot ontslagen bij het bedrijf. Iets wat overigens officieel niet is vastgesteld.

Loyaliteit

De moeder vertelde twee weken geleden tijdens de zitting bij de politierechter dat zij de zender plaatste uit loyaliteit naar het aannemingsbedrijf. Zij vertelt daarnaast dat de directeur van Van den Tempel, Richard B., het zelf wilde doen, maar dit niet kon.

Richard B. zou hebben geweten van de plannen van moeder en zoon. Hij zou hen niet hebben gevraagd om de zenders te plaatsen, maar hij zou ook niet hebben gezegd om het niét te doen. Wel betaalde hij de kosten, 400 euro.

Vervolging

Wilma Verver is inmiddels een artikel 12 opgestart om Richard B. ook in deze zaak voor de rechter te krijgen. Justitie besloot eerder B. niet te vervolgen. Zijn rol zou te klein zijn. Daarnaast ondernam hij kort voor zijn verhoor - een jaar geleden - een zelfmoordpoging. Die overleefde hij ternauwernood.