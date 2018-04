Deel dit artikel:











Dertig jaar dode Roy Orbison trad op in Luxor Theater: 'het zag er heel echt uit' Luxor Theater kruispunt - Foto : Leanne Gerritsen

Hij was er, en toch ook weer niet. De Amerikaanse popster Roy Orbison trad gisteravond op in het Nieuwe Luxor theater in Rotterdam. Nou ja, trad op: de al dertig jaar geleden overleden popster was er natuurlijk niet zelf. Het hele concert lang was er een hologram van hem te zien.

Dat hologram, een technisch hoogstandje, zong zijn grootste hits, begeleid door het Rotterdamse orkest Sinfonia. Dat was uitverkoren als orkest om in Rotterdam en Antwerpen met Orbison op te treden. De Amerikaanse concertproducent zoekt voor de wereldtournee lokale orkesten uit. Toetsenist Roland Kool van Sinfonia vertelde dinsdagochtend in de ochtendshow Wakker over deze opvallende show. "Het was een hele bijzondere ervaring, moet ik zeggen. We stonden op het podium achter een soort gaasdoek, en daarop werd zijn lichaam en zijn hoofd geprojecteerd." Dat leek misschien gek, maar in de zaal zag het er wel degelijk realistisch uit. "Ik zag na de show filmpjes en foto's vanuit de zaal, het leek heel echt. Wat wel weird was: soms deden we een instrumentaal stuk. Dan zag je Roy verdwijnen, naar beneden, en vervolgens kwam hij weer op, uit de grond.'' Het spelen met het hologram, dat niet op situaties kan reageren, was een avond lang precisiewerk. 'Als je er ook maar een tel naast zit loopt de hele show in het honderd. Je moet je als orkestlid heel goed concentreren, want deze Roy Orbison trekt zich niets van anderen aan." Dat deed aan het wonder van deze ervaring niet af, zegt Kool. "Ik zat naar Roy te kijken en dacht: ik sta met Roy te spelen. Dat was een heel bizar gevoel." Woensdagavond speelt het Rotterdamse orkest nog een keer met Roy Orbison. Dat concert vindt plaats in Antwerpen en is al uitverkocht.