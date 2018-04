Dode bij felle brand in zorginstelling Gorinchem

Bij een brand in een zorginstelling voor lichamelijk gehandicapten op de Vismarkt in Gorinchem zou dinsdagochtend een man zijn omgekomen. Dat meldt het ANP. Het hele pand, met meerdere appartementen, moest worden ontruimd. Voor de bewoners wordt gezocht naar een tijdelijk onderkomen.

De overledene is een bewoner van een van de appartementen waar de brand uitbrak. De man, die nog naar het ziekenhuis werd gebracht, bezweek aan zijn verwondingen. De brandweer kan dit nog niet bevestigen.

De woordvoerder wil de wel zeggen dat de brandweer redelijk snel ter plekke was, waardoor de brand ook redelijk snel onder controle gebracht kon worden. Tijdens de bluswerkzaamheden werd de man aangetroffen. Of de andere appartementen schade hebben opgelopen, is nog onduidelijk.

Voor dertien mensen geldt dat zij nog niet terug kunnen keren naar hun appartement, omdat het pand moet worden schoongemaakt.