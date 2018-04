Selectie Sliedrecht Sport krijgt langzaam vorm

De dames van volleybalvereniging Sliedrecht Sport zijn nog verwikkeld in de strijd om het landskampioenschap, maar achter de schermen wordt ook al druk gewerkt aan de selectie voor volgend seizoen. Sarah van Aalen komt over uit het Talentteam van de Sliedrechtse club en voegt zich komend seizoen bij de hoofdmacht.

De 18-jarige Van Aalen is een groot talent in haar taak als spelverdeelster. Ze speelt al twee jaar in het Talentteam en draait daarnaast ook mee in Jong Oranje. Het talent kijkt uit naar het komende seizoen: "Sliedrecht Sport is een club met heel veel sfeer, een mooie hal en veel publiek. Ik heb er veel zin in en hoop dat we ook in het nieuwe seizoen prijzen gaan pakken”, aldus Van Aalen op de website van Sliedrecht Sport.

Tegenover de komst van Van Aalen staat het vertrek van Passer-loper Carlijn Oosterlaken en spelverdeelster Lisa Vossen. Vossen doet bewust een stap terug om zich te focussen op haar studie Biomedical Engineering, waar ze komend jaar in hoopt af te studeren. Oosterlaken stopt helemaal met eredivisievolleybal. Zij kan de toewijding voor het profvolleybal niet nog een jaar opbrengen.

De dames van Sliedrecht Sport spelen morgenavond de eerste wedstrijd in de best of five series om het landskampioenschap tegen Coolen-Alterno. De wedstrijd begint om 19.30 uur in thuishal De Basis van de Sliedrechtse formatie.