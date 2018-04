Deel dit artikel:











Hoger beroep Rotterdamse milieuzone benzineauto's Een bord aan het begin van de milieuzone.

De Raad van State buigt zich dinsdag over de milieuzone in Rotterdam. De vraag is of de stad auto's met een benzine-motor van voor 1 juli 1992 mag weren uit het centrum. Het weren van bepaalde diesels staat niet ter discussie.

Twee rechters stelden eerder de bezitters van oude benzine-auto's al in het gelijk. Rotterdam besloot daarop om voorlopig geen boetes uit te delen aan bezitters van deze oldtimers. Niels van Ham spande eerder een proces aan tegen de gemeente. Hij is ervan overtuigd dat zijn benzineauto schoner is dan de vele diesels waarmee mensen dagelijks door het centrum van Rotterdam rijden. Diesel is veel vuiler

"Zo'n diesel is tien keer zo vervuilend als mijn Mini'tje uit 1978", zegt van Ham. Die is dan zogenaamd ernstig vervuilend en daar gaan onze kinderen dood van. Nou, daar geloof ik helemaal niks van." "Zo'n diesel is tien keer zo vervuilend als mijn Mini'tje uit 1978", zegt van Ham. Die is dan zogenaamd ernstig vervuilend en daar gaan onze kinderen dood van. Nou, daar geloof ik helemaal niks van." Ook VVD-raadslid Jan-Willem Verheij zag nooit wat in de milieuzone voor benzine-auto's. "Er kan niet aangetoond worden dat die milieuzone vooral bij benzinemotoren enig effect heeft op de milieukwaliteit", aldus Verheij. "Dan moet je die maatregel ook niet nemen." Liever landelijke regels

Wethouder Visser gelooft nog altijd in de milieuzone, maar hoopt volgens zijn woordvoerder op landelijke regels. Nu zijn die in elke stad met een milieuzone anders. Wethouder Visser gelooft nog altijd in de milieuzone, maar hoopt volgens zijn woordvoerder op landelijke regels. Nu zijn die in elke stad met een milieuzone anders. Ook de VVD vindt dat verwarrend. "Als je iets doet in Nederland, doe dat dan overal op dezelfde manier", zegt VVD-raadslid Jan-Willem Verheij. "Ik vraag me ook af of het straks nog wel relevant is", vervolgt Verheij. Tegen de tijd dat al die milieuzones zijn ingevoerd rijden we massaal electrisch of op waterstof en dan is het helemaal niet meer nodig."