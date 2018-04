Deel dit artikel:











Explosie en brand op plezierjacht in Leerdam De traumahelikopter.

In Leerdam vond dinsdagochtend een explosie in een plezierjacht in de jachthaven plaats. De brand die vervolgens ontstond is gedoofd.

Er zijn twee gewonden gevallen. Zij bevonden zich op het jacht. De gewonden zijn behandeld door de toegesnelde hulpdiensten. Ook de traumahelikopter rukte uit.