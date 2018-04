Hans de Koning vertrekt bij RKC

Hans de Koning is volgend seizoen niet meer de trainer van RKC. De club uit Waalwijk heeft besloten dat het contract van de Rotterdamse trainer niet wordt verlengd. Ook assistent-trainer Regillio Vrede vertrekt. De Koning stond sinds begin dit jaar voor de groep bij de Brabanders.

Algemeen Directeur Frank van Mosselveld ziet in De Koning niet de geschikte trainer voor komend seizoen. “We gaan met de club een nieuwe koers varen. Een andere samenstelling van de staf past beter bij de visie zoals wij die voor ogen hebben", verklaart Van Mosselveld op de site van de club. Het is nog niet duidelijk wie RKC in gedachten heeft als trainer voor volgend seizoen.

De Koning werd in januari aangesteld als vervanger van Peter van den Berg, die werd ontslagen vanwege de slechte resultaten en de toenmalige vijftiende plaats. De Rotterdammer moest met RKC de weg omhoog zien te vinden, maar dat lukte niet. In achttien wedstrijden werden slechts zeventien punten gehaald, waardoor RKC nu op de achttiende plaats staat.