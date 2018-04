Deel dit artikel:











Suzanne Vega en Milow gestrikt voor Night of The Proms

De Amerikaanse zangeres Suzanne Vega en de Belgische singer-songwriter Milow zijn gestrikt voor de komende editie van Night of The Proms. Die vindt plaats op 17 november in Rotterdam Ahoy.

Ook het Antwerp Philharmonic Orchestra staat op het podium. De kaartverkoop voor het concert is al begonnen. Suzanne Vega scoorde in het verleden wereldhits met nummers als Luka en Tom's Diner. Ze werd zeven keer genomineerd voor een Grammy, de belangrijkste muziekprijs ter wereld. Milow scoorde de afgelopen jaren grote hits met nummers als You Don't Know en You and Me. Deze nummers staan ook in de Top 2000.