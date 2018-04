Rotterdammer Bas Nink viert zijn honderdste verjaardag met surpriseparty

Hij is de laatste nog levende van zijn familie. En dus had de 100-jarige Bas Nink verwacht dat hij zijn verjaardag dinsdag in kleine kring zou vieren. Maar zijn notaris regelde een huis vol feestvierders.

'Lang zal hij leven' klonk het dan ook uit zo'n veertig kelen in het woonzorgcentrum de Vijf Havens aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam. Er was koffie met gebak.

Bas Nink pinkte een traantje weg toen er voor hem werd gezongen. Voor de microfoon van Radio Rijnmond keek hij kort op zijn leven terug. Hij was inkoper in stoffen en was gelukkig getrouwd.

"Ik ken vrouwen tamelijk goed", zegt Nink. "Zonder vrouwen zou het hele leven onmogelijk zijn. Al zouden er nog zulke leuke kerels zijn, het hele leven zou waardeloos zijn."

Zijn bewondering voor vrouwen is tegenwoordig op afstand, want flirten doet hij niet meer. "Dat moet je van mij niet meer verwachten", aldus Nink. "Die dames redden zich toch wel."

Hoe wordt je 100 jaar? Bas Nink: "Zorgen dat je goed de kost kunt verdienen. En als je van nature een leuke kerel bent, dan heb je eigenlijk alles al te pakken."

Notaris Aniel Autar zorgde voor het verjaardagsfeest van Bas Nink. "Hij is een hele loyale en trouwe cliënt van ons kantoor", zegt Autar. "Wat hij ook heel graag wil is zijn zelfstandigheid op een goede manier borgen. Daar kunnen wij een rol in spelen."

Als cadeau krijgt de jarige kaartjes voor een optreden van Herman van Veen aangeboden in het Nieuwe Luxor.